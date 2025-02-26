В Катав-Ивановске ветеран войны умерла, не дождавшись медали

В Катав-Ивановске (Челябинская область) ветеран войны скончалась, не дождавшись вручения присвоенной ей медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Об этом сообщили в пресс-службе Катав-Ивановского района.
«Одну медаль не успели передать владельцу. Нина Ивановна Гасова — ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Катав-Ивановска, умерла 17 февраля», — сообщила пресс-служба в telegram-канале района.
Как добавили в пресс-службе, медаль передали детям Нины Ивановны. Всего в Катав-Ивановском районе должны вручить 40 юбилейных медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» — по 20 в Юрюзани и в Катав-Ивановске. Медали посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которое отмечается в этом году.
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