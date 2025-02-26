26 февраля 2025

Синоптики сообщили, когда в Челябинск придет весна. Скрин

Плюсовые температуры в Челябинске наступят к 8 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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К Международному женскому дню в Челябинске резко потеплеет
К Международному женскому дню в Челябинске резко потеплеет Фото:

В Челябинске температура воздуха в марте будет аномально теплой, а жителей ожидают плюсовые температуры уже к Международному женскому дню. О наступлении ранней весны сообщают синоптики «Гисметео».

«В 2025 году в Челябинске ожидается ранняя весна. Плюсовые температуры наступят накануне Международного женского дня и уже не будут опускаться ниже нуля до конца месяца», — следует из прогноза на сайте «Гисметео».

Дневная температура с 6 по 30 марта будет колебаться от одного до шести градусов тепла. А ночные заморозки сохранятся и будут опускаться до четырех градусов. Несмотря на потепление, март ожидается снежным и дождливым.

Ждать весны осталось недолго
Ждать весны осталось недолго
Фото:

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В Челябинске температура воздуха в марте будет аномально теплой, а жителей ожидают плюсовые температуры уже к Международному женскому дню. О наступлении ранней весны сообщают синоптики «Гисметео». «В 2025 году в Челябинске ожидается ранняя весна. Плюсовые температуры наступят накануне Международного женского дня и уже не будут опускаться ниже нуля до конца месяца», — следует из прогноза на сайте «Гисметео». Дневная температура с 6 по 30 марта будет колебаться от одного до шести градусов тепла. А ночные заморозки сохранятся и будут опускаться до четырех градусов. Несмотря на потепление, март ожидается снежным и дождливым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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