В Челябинске температура воздуха в марте будет аномально теплой, а жителей ожидают плюсовые температуры уже к Международному женскому дню. О наступлении ранней весны сообщают синоптики «Гисметео».
«В 2025 году в Челябинске ожидается ранняя весна. Плюсовые температуры наступят накануне Международного женского дня и уже не будут опускаться ниже нуля до конца месяца», — следует из прогноза на сайте «Гисметео».
Дневная температура с 6 по 30 марта будет колебаться от одного до шести градусов тепла. А ночные заморозки сохранятся и будут опускаться до четырех градусов. Несмотря на потепление, март ожидается снежным и дождливым.
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