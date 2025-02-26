В домах военного городка Чебаркуля Челябинской области после жалоб горожан Генпрокурору РФ Игорю Краснову заменили ветхие инженерные сети, а подвалы просушили, перед этим откачав из них воду. Объекты проинспектировал заместитель Сергей Зайцев, сообщила пресс-служба ведомства.
«После вмешательства в ситуацию надзорного ведомства заменили ветхие инженерные сети, удалена вода, просушены подвальные помещения, в индивидуальных тепловых пунктах шести домов уложен дренажный материал», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Зайцев лично проинспектировал результаты работ.
В домах, наиболее подверженных подтоплению, установлены насосы, сделана водоотводная труба. Запланировано строительство трех блочных газовых котельных — в бюджете Челябинской области на эти цели предусмотрено более 400 миллионов рублей. Сроки капитального ремонта домов в военном городке перенесены на 2025 год. После вмешательства Краснова оборудованы контейнерные площадки для мусора.
«Определены конкретные сроки завершения оставшихся работ, в том числе разработки проектно-сметной документации по водопонижению и ликвидации подтоплений многоквартирных домов, обустройству автомобильных дорог и тротуаров», — добавили в пресс-службе ведомства. Вопросы прав жителей военного городка остаются на контроле Генпрокуратуры РФ.
Краснов приезжал в Челябинскую область в ноябре 2024 года. В регионе он провел прием граждан по личным вопросам. По итогам визита Краснова в отставку была отправлена начальник Госжилинспекции региона Рашида Ковалева.
Зайцев прибыл в регион 25 февраля с целью проинспектировать выполнение поручений Краснова. Большинство вопросов либо уже решены, либо в стадии выполнения, доложил губернатор Алексей Текслер.
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