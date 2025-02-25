Губернатор Текслер рассказал, как исполняются поручения Генпрокурора РФ Краснова в Челябинске

Вопросы, определенные Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым во время визита в Челябинскую область в ноябре 2024 года, либо уже решены, либо находятся в стадии выполнения. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.
«Все вопросы, определенные Генпрокурором РФ Красновым в Челябинской области, в том числе по результатам личных приемов граждан и бизнеса, либо уже решены, либо находятся в стадии выполнения согласно установленным срокам», — сообщил Текслер во время заседания коллегии прокуратуры Челябинской области с участием заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Слова Текслера приводит пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
На заседании также обсуждались вопросы миграционной обстановки в Челябинской области. В частности, регион стал участником федерального пилотного проекта по созданию центра адаптации мигрантов. Были затронуты темы борьбы с коррупцией, помощи участниками СВО и увеличению числа IT-преступлений.
Краснов приезжал в Челябинскую область с рабочим визитом в ноябре 2024 года. В регионе он провел, в том числе прием граждан по личным вопросам. По итогам визита Краснова в отставку была отправлена начальник Госжилинспекции региона Рашида Ковалева, в Челябинске создали рабочую группу по правовому регулированию демонтажа нестационарных торговых объектов, депутата Чебаркульского городского округа Сергея Безрукова лишили полномочий после обращения жителей.
Также было возбуждено уголовное дело против водителя, который сбил ребенка на «зебре» в Копейске. В отдаленный челябинский поселок Атамановский вернули аптеку, а многодетная семья в Коркино получила положенный земельный участок.
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