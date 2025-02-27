Западные бренды столкнутся с серьезной проблемой при возвращении в Екатеринбург

В торговых центрах Екатеринбурга может не оказаться мест для западных брендов, если они захотят вернуться в страну и город. Как выяснил корреспондент URA.RU, в девяти крупных ТЦ города заполняемость приближается к 100%.
Руководитель арендных проектов общества «Малышева 73» (оно владеет ТЦ «Пассаж» и ТЦ «Гринвич») Дмитрий Сарапульцев поделился, что в ТЦ «Пассаж» стопроцентная загрузка, в ТРЦ «Гринвич» объем предложения площадей для аренды не превышает трех процентов». «Мы не ищем арендаторов, которые могли бы прийти и заменить существующих. Более того, мы считаем очень важным исполнение договоренностей: все арендаторы, с которыми мы сейчас работаем, могут рассчитывать, что все обязательства будут выполнены. Понятно, что любой бизнес нацелен на развитие, и, работая на рынке, мы хотим сохранять преимущества для посетителей, которым нравится, когда у них есть доступ к любимым брендам в одном месте», — отметил Сарапульцев.
По его мнению, говорить о возвращении иностранных брендов в Россию преждевременно. «Начало деятельности в идеальных политических и экономических условиях требует многих месяцев подготовки, когда условий нет — много дольше. Не думаю, что что-то изменится раньше, чем через несколько лет», — отметил Сарапульцев.
В ТЦ «Мегаполис» свободны лишь два помещения общей площадью 300-600 квадратных метров. Но в ротации всегда находится еще пять-десять помещений (каждое площадью по 250-500 кв. м.).
«Место [для иностранных брендов] есть. Мы не различаем иностранные бренды, не иностранные. К нам приходит бизнес. Мы любому бизнесу рады. По национальному признаку, цвету кожи, по остальным признакам не идентифицируем наших клиентов», — подчеркнул владелец объекта Илья Тыщенко.
Аналогичная ситуация складывается и в других ТЦ Екатеринбурга. Все торговые пространства заняты в «Гранате», «Апельсине», Veer Mall и «Европе». В «Омеге» доступно лишь одно помещение площадью 342 кв. м., а в «Меге» — только 1% от всех площадей под аренду.
Обсуждение, что бренды могут вернуться в Россию, началось на фоне вероятного урегулирования конфликта на Украине. Из-за него в 2022 году западные правительства и компании и применили санкции в отношении России.
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