Строители начали подготовку площадки под возведение храма Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

В Златоусте (Челябинская область) разберут строящийся храм Святых Петра и Павла, чтобы поставить на его месте бОльшую по размерам церковь. Как URA.RU рассказал первый заместитель гендиректора компании «Смарт», депутат заксобрания региона Олег Садовских, демонтировать здание приходится в связи со слабыми фундаментами.

«Предстоит масштабная стройка храма в честь святителя Иоанна Златоуста, которая займет несколько лет. Проект получил благословение владыки Златоустовского и Саткинского епископа Петра. Сейчас идет демонтаж недостроенной церкви», — сообщил URA.RU Садовских.

Разборку здания начали, чтобы новый храм поставить с нулевой точки. На днях строители сняли купол, одновременно готовят территорию под строительство. Потом обширная площадь за дворцом Победы будет благоустроена. По данным URA.RU, стоимость проекта может превысить миллиард рублей. Меценатом работ выступил «Смарт», эскизный проект подготовила компания «Арх-центр». Поскольку рядом стоящий дворец является объектом культурного наследия, строительство согласовали с профильным комитетом в Челябинске.

«У недостроенной церкви не сделана гидроизоляция, фундамент дал осадку, есть трещины. Продолжение строительства при таком фундаменте оказалось невозможным», — заявил епископ Петр в эфире телеканала «Злат-ТВ».

В том же районе стоит закрытое здание школы № 21, стена которого дала трещину. Жители высказали опасение, что и новый храм не устоит. Однако Садовских подтвердил безопасность строительства, которую обеспечат за счет выполнения всех нормативных строительных требований.

Согласно проекту, площадь здания превысит 1,9 тысячи квадратных метров. Кроме культовых залов, в стилобатной части храма планируется разместить административные помещения, классы воскресной школы, церковную лавку и трапезную.

Один из приделов сохранит имена Петра и Павла Фото: пресс-служба мэрии Златоуста

Площадь здания превысит 1,9 тысячи кв метров пресс-служба УК «ЗлатСитиСервис» Фото:

Купол с церкви Петра и Павла сняли пресс-служба УК «ЗлатСитиСервис» Фото:

Строительство будет вестись неподалеку от дворца Победы пресс-служба УК «ЗлатСитиСервис» Фото:

Со стройплощадки открывается вид на Уреньгу пресс-служба УК «ЗлатСитиСервис» Фото: