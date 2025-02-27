В Чебаркульском районе Челябинской области на продажу выставили крупную сельскохозяйственную компанию ОOО «Агрофарм». За готовый бизнес по выращиванию зерна и производству комбикорма собственник просит 780 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений.
«Прeдлагaем дoлю в рaзмере 100 % устaвного капитала ОOО „Агрофарм“, влaдeющегo сельcкоxoзяйствeнным предпpиятиeм в Чебaркульском pайоне, cело Тpавники. Kомпания рaботaeт на cельcкохoзяйcтвеннoм рынкe c 2014 гoда. Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, производство комбикорма. Стоимость бизнеса — 780 000 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
«Агрофарм» принадлежит движимое и недвижимое имущество. В собственности находится 101 земельный участок общей площадью 3 491 гектар. Компании также принадлежит зерносушильно-очистительный комплекс, зернохранилище, склады, цеха, административно-бытовые корпуса, бытовые помещения, сельскохозяйственная техника в количестве 94 единиц, трактора и многое другое.
О причинах продажи ОOО «Агрофарм» URA.RU сделало запрос руководству сельхозпредприятия. Ответ ожидается.
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