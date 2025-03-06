06 марта 2025

Суд просят найти данные о экс-губернаторе Дубровского в Швейцарии и ОАЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывшего главу региона разыскивает финансовый управляющий
Бывшего главу региона разыскивает финансовый управляющий Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Финансовый управляющий Тамара Демидова просит арбитражный суд Челябинской области запросить в Швейцарии и в Объединенных Арабских Эмиратах данные об экс-губернаторе Борисе Дубровском. Ходатайство подано в рамках банкротства бывшего главы региона. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«Финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит истребовать документы и сведения от Швейцарской Конфедерации, в отношении от Дубровского Бориса Александровича», — говорится в документе. Аналогичный запрос Демидова просит направить в ОАЭ. Оба ходатайства приняты к производству.

Дубровский ушел в отставку 19 марта 2019 года. После отставки он покинул Россию и возвращался на Родину в октябре того же года, чтобы сдать в полицию оружие, на который истекал срок лицензии. В интервью РБК он заявил, что действительно бывает в Швейцарии, где живет его дочь, но эмигрировать не собирается. Согласно базе судов, Дубровский остается гражданином России и зарегистрирован в Магнитогорске.

В ОАЭ зарегистрирована компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), ранее аффилированная с семьей челябинского экс-губернатора. В июне 2024 года этот актив выкупил бизнесмен из Тольятти (Самарская область) Михаил Болотный. Там же в Эмиратах находится семейная вилла Дубровских.

Экс-губернатор признан банкротом из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания также обанкрочена. Финансово несостоятельным признан и сын Бориса Дубровского, Александр. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финансовый управляющий Тамара Демидова просит арбитражный суд Челябинской области запросить в Швейцарии и в Объединенных Арабских Эмиратах данные об экс-губернаторе Борисе Дубровском. Ходатайство подано в рамках банкротства бывшего главы региона. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит истребовать документы и сведения от Швейцарской Конфедерации, в отношении от Дубровского Бориса Александровича», — говорится в документе. Аналогичный запрос Демидова просит направить в ОАЭ. Оба ходатайства приняты к производству. Дубровский ушел в отставку 19 марта 2019 года. После отставки он покинул Россию и возвращался на Родину в октябре того же года, чтобы сдать в полицию оружие, на который истекал срок лицензии. В интервью РБК он заявил, что действительно бывает в Швейцарии, где живет его дочь, но эмигрировать не собирается. Согласно базе судов, Дубровский остается гражданином России и зарегистрирован в Магнитогорске. В ОАЭ зарегистрирована компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), ранее аффилированная с семьей челябинского экс-губернатора. В июне 2024 года этот актив выкупил бизнесмен из Тольятти (Самарская область) Михаил Болотный. Там же в Эмиратах находится семейная вилла Дубровских. Экс-губернатор признан банкротом из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания также обанкрочена. Финансово несостоятельным признан и сын Бориса Дубровского, Александр. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...