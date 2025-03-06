Суд просят найти данные о экс-губернаторе Дубровского в Швейцарии и ОАЭ

Финансовый управляющий Тамара Демидова просит арбитражный суд Челябинской области запросить в Швейцарии и в Объединенных Арабских Эмиратах данные об экс-губернаторе Борисе Дубровском. Ходатайство подано в рамках банкротства бывшего главы региона. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.
«Финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит истребовать документы и сведения от Швейцарской Конфедерации, в отношении от Дубровского Бориса Александровича», — говорится в документе. Аналогичный запрос Демидова просит направить в ОАЭ. Оба ходатайства приняты к производству.
Дубровский ушел в отставку 19 марта 2019 года. После отставки он покинул Россию и возвращался на Родину в октябре того же года, чтобы сдать в полицию оружие, на который истекал срок лицензии. В интервью РБК он заявил, что действительно бывает в Швейцарии, где живет его дочь, но эмигрировать не собирается. Согласно базе судов, Дубровский остается гражданином России и зарегистрирован в Магнитогорске.
В ОАЭ зарегистрирована компании «Эйбридж Инвест Холдинг Инк» (ОАЭ), ранее аффилированная с семьей челябинского экс-губернатора. В июне 2024 года этот актив выкупил бизнесмен из Тольятти (Самарская область) Михаил Болотный. Там же в Эмиратах находится семейная вилла Дубровских.
Экс-губернатор признан банкротом из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания также обанкрочена. Финансово несостоятельным признан и сын Бориса Дубровского, Александр. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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