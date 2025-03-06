06 марта 2025

Челябинский депутат опроверг распускаемые им слухи о мэре-убийце. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
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Даян Иштимиров по решению суда опроверг распускаемые им слухи
Даян Иштимиров по решению суда опроверг распускаемые им слухи Фото:

Председатель отделения партии «Справедливая Россия» в Кунашакском районе Челябинской области Даян Иштимиров опроверг распускаемые им же слухи о причастности главы Урукульского сельского поселения Фаила Закирова к убийству человека. Письмо с опровержением (имеется в распоряжении URA.RU) он прислал лично главе поселения.

«Исполняя решение Кунашакского районного суда Челябинской области от 19 ноября 2024 года опровергаю сведения о совершении Закировым Фаилом Фаритовичем убийства Хабибулина Даяна Барыевича», — говорится в письме. Документ подписан собственноручно Иштимировым.

Также Иштимиров должен выплатить Закирову 25 тысяч рублей в качестве компенсации. Но, по словам главы поселения, деньги пока не поступили. После получения вся сумма отправится на помощь бойцам СВО.  

Судебная тяжба между Закировым и Иштимировым началась после того, как последний начал распускать слухи о том, что глава поселения причастен к смерти человека в августе 1996 года на озере Сагишты. Он подавал несколько заявлений в СК на Закирова. Но озвученные им сведения не нашли своего подтверждения.

Закиров был вынужден обратиться в суд. В иске он просил Иштимирова принести ему публичные извинения, опровергнуть распускаемые слухи, а также выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично — по решению с Иштимирова взыскали 25 тысяч рублей и присудили опровергнуть информацию. Депутат пытался оспорить это решение, но апелляция оставила решение в силе.

Даян Иштимиров исполнил решение суда
Даян Иштимиров исполнил решение суда
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Председатель отделения партии «Справедливая Россия» в Кунашакском районе Челябинской области Даян Иштимиров опроверг распускаемые им же слухи о причастности главы Урукульского сельского поселения Фаила Закирова к убийству человека. Письмо с опровержением (имеется в распоряжении URA.RU) он прислал лично главе поселения. «Исполняя решение Кунашакского районного суда Челябинской области от 19 ноября 2024 года опровергаю сведения о совершении Закировым Фаилом Фаритовичем убийства Хабибулина Даяна Барыевича», — говорится в письме. Документ подписан собственноручно Иштимировым. Также Иштимиров должен выплатить Закирову 25 тысяч рублей в качестве компенсации. Но, по словам главы поселения, деньги пока не поступили. После получения вся сумма отправится на помощь бойцам СВО.   Судебная тяжба между Закировым и Иштимировым началась после того, как последний начал распускать слухи о том, что глава поселения причастен к смерти человека в августе 1996 года на озере Сагишты. Он подавал несколько заявлений в СК на Закирова. Но озвученные им сведения не нашли своего подтверждения. Закиров был вынужден обратиться в суд. В иске он просил Иштимирова принести ему публичные извинения, опровергнуть распускаемые слухи, а также выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично — по решению с Иштимирова взыскали 25 тысяч рублей и присудили опровергнуть информацию. Депутат пытался оспорить это решение, но апелляция оставила решение в силе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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