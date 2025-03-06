06 марта 2025

Нашелся раненый участник СВО, пропавший по пути из Читы в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, аптечка, война, подготовка, конфликт, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, солдат, медик, мобилизация, сво, военный
Где парень провел больше недели, пока неизвестно Фото:

Участник специальной военной операции, пропавший по пути из Читы в Екатеринбург, благополучно нашелся. Парень сам вышел на связь, сообщила URA.RU его жена.

«Вчера [6 марта] написал, сказал — „так сложились обстоятельства“. Пока до дома он еще не добрался, я сама не знаю подробностей», — призналась женщина.

Мужчина ушел на фронт по контракту осенью прошлого года, и в январе был ранен под Курском. Он направлялся в екатеринбургский госпиталь на операцию на попутках BlaBlaCar. 21 февраля он выехал из Читы, а 25-го прислал жене смс: «До Екатеринбурга осталось 700 км, к вечеру доберемся», — написал боец и пропал. О нем не было ничего известно почти 10 дней. К поискам подключалась военная полиция.

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Участник специальной военной операции, пропавший по пути из Читы в Екатеринбург, благополучно нашелся. Парень сам вышел на связь, сообщила URA.RU его жена. «Вчера [6 марта] написал, сказал — „так сложились обстоятельства“. Пока до дома он еще не добрался, я сама не знаю подробностей», — призналась женщина. Мужчина ушел на фронт по контракту осенью прошлого года, и в январе был ранен под Курском. Он направлялся в екатеринбургский госпиталь на операцию на попутках BlaBlaCar. 21 февраля он выехал из Читы, а 25-го прислал жене смс: «До Екатеринбурга осталось 700 км, к вечеру доберемся», — написал боец и пропал. О нем не было ничего известно почти 10 дней. К поискам подключалась военная полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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