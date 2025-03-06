Нашелся раненый участник СВО, пропавший по пути из Читы в Екатеринбург

Участник специальной военной операции, пропавший по пути из Читы в Екатеринбург, благополучно нашелся. Парень сам вышел на связь, сообщила URA.RU его жена.
«Вчера [6 марта] написал, сказал — „так сложились обстоятельства“. Пока до дома он еще не добрался, я сама не знаю подробностей», — призналась женщина.
Мужчина ушел на фронт по контракту осенью прошлого года, и в январе был ранен под Курском. Он направлялся в екатеринбургский госпиталь на операцию на попутках BlaBlaCar. 21 февраля он выехал из Читы, а 25-го прислал жене смс: «До Екатеринбурга осталось 700 км, к вечеру доберемся», — написал боец и пропал. О нем не было ничего известно почти 10 дней. К поискам подключалась военная полиция.
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