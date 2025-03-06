Общество Нашелся раненый участник СВО, пропавший по пути из Читы в Екатеринбург 07 марта 2025 в 13:39 Размер текста - 17 + Где парень провел больше недели, пока неизвестно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Участник специальной военной операции, пропавший по пути из Читы в Екатеринбург, благополучно нашелся. Парень сам вышел на связь, сообщила URA.RU его жена. «Вчера [6 марта] написал, сказал — „так сложились обстоятельства“. Пока до дома он еще не добрался, я сама не знаю подробностей», — призналась женщина. Мужчина ушел на фронт по контракту осенью прошлого года, и в январе был ранен под Курском. Он направлялся в екатеринбургский госпиталь на операцию на попутках BlaBlaCar. 21 февраля он выехал из Читы, а 25-го прислал жене смс: «До Екатеринбурга осталось 700 км, к вечеру доберемся», — написал боец и пропал. О нем не было ничего известно почти 10 дней. К поискам подключалась военная полиция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Участник специальной военной операции, пропавший по пути из Читы в Екатеринбург, благополучно нашелся. Парень сам вышел на связь, сообщила URA.RU его жена. «Вчера [6 марта] написал, сказал — „так сложились обстоятельства“. Пока до дома он еще не добрался, я сама не знаю подробностей», — призналась женщина. Мужчина ушел на фронт по контракту осенью прошлого года, и в январе был ранен под Курском. Он направлялся в екатеринбургский госпиталь на операцию на попутках BlaBlaCar. 21 февраля он выехал из Читы, а 25-го прислал жене смс: «До Екатеринбурга осталось 700 км, к вечеру доберемся», — написал боец и пропал. О нем не было ничего известно почти 10 дней. К поискам подключалась военная полиция. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям