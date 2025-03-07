«Узник ГУЛАГа»: что известно о Вахтанге Микеладзе, создавшем «Человек и закон»

Известный режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе скончался 6 марта. Он является узником ГУЛАГа и создателем более 2 500 фильмов. Также с 1995 года работал в телекомпании РТС, участвовал в создании программы «Человек и закон». Что известно о его жизни и творческой карьере — в материале URA.RU.
Биография
Вахтанг Микеладзе родился 16 июня 1937 года в Москве в семье дирижера Евгения Микеладзе. В том же году его деда, партийного деятеля Ивана Орахелашвили, и отца расстреляли как «врагов народа», а семью, включая маленького Вахтанга, выслали в Казахскую ССР. Он вернулся в столицу после реабилитации деда, в этот момент его судьбу изменила встреча с композитором Дмитрием Шостаковичем. Он помог юному режиссеру поступить в Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).
Образование и начало карьеры
В 1965 году Микеладзе окончил ВГИК по специальности «режиссер документального кино» под руководством Романа Кармена. Долгие годы мужчина работал на студии научно-популярных и документальных фильмов Грузинской ССР в Тбилиси, получив звание «режиссер высшей категории». В 1988 году он основал в Москве студию «Эко-фильм» и стал ее художественным руководителем.
Работа на телевидении
В 90-е годы Микеладзе сотрудничал с телекомпанией РТС, где создал передачу «Человек и закон» для телеканала ОРТ. В 1997 году он запустил цикл «Документальный детектив» о преступности в России, который выходил на Первом канале до 2005 года, став знаковым проектом своего времени.
Ключевые фильмы
Среди работ Вахтанга Микеладзе — документальные ленты «Оборона Севастополя», «Забытая война», «Восхождение на Олимп». Его фильмы отличались глубиной и вниманием к историческим деталям, что принесло ему признание на советских, российских и зарубежных кинофестивалях.
Творческий путь и достижения
Вахтанг Микеладзе оставил огромный след в документальном кино. За 53 года работы он создал более 2 500 фильмов и получил свыше 500 наград, включая Госпремию СССР. В последние годы жизни мужчина работал в кинокомпании «Синтез-Интегра», где снял такие картины, как «Умереть в Сталинграде» (2014), «Эрмитаж. Пульс жизни» (2014), «Кровавые листья сакуры» (2015) и цикл «Бессмертный полк» для телеканала «Звезда». «Кино надо делать с открытым сердцем», — говорил Микеладзе. Его коллеги отмечают, что режиссер учил их стойкости и любви к профессии, создавая «кино с Большой буквы», — говорится в некрологе компании.
Смерть Вахтанга Микеладзе
О кончине Вахтанга Евгеньевича ночью 6 марта сообщила режиссер Анастасия Горюнова-Борисова в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня ушел из жизни режиссер-документалист, последний ученик Романа Кармена, узник ГУЛАГа Вахтанг Микеладзе. Помяните его, пожалуйста, в своих молитвах», — написала она. Информацию подтвердили близкие режиссера телеканалу «Россия-Культура», а «Синтез-Интегра» опубликовала некролог.
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