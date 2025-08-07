Газманов приоткрыл секрет отличного самочувствия

Российский певец Олег Газманов рассказал свой секрет молодости и отличного самочувствия. По словам певца, в этом помогут физическая активность, правильное питание, регулярные медосмотры и минимум стресса.
«Гибкость и молодость — это не только природный дар, но и результат ежедневной работы и правильного образа жизни. Я стараюсь регулярно заниматься спортом, уделять внимание растяжке и физической активности, правильно питаться и избегать стрессов», — сказал певец в интервью "Общественной службе новостей".
Артист уточнил, что кардионагрузки и занятия аэробикой помогут держать сердечно-сосудистую систему и все тело в хорошем тонусе, а умеренные силовые тренировки способствуют здоровой осанке и крепким мышцам. Важно уделять внимание балансу белков, жиров и углеводов, отдавая предпочтение натуральным продуктам и минимизируя потребление вредной и тяжелой пищи.
