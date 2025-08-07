Режим авиационной опасности введен в Краснодарском крае

На территории Краснодарского края введен режим авиационной опасности, жителей региона уведомили о возможном риске падения взрывоопасных предметов. Соответствующая информация размещена в официальном приложении МЧС России.
«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена „Авиационная опасность“. Существует угроза падения взрывных устройств», — говорится в сообщении.
Сообщения о воздушной тревоге в населенных пунктах области начали поступать в 08:40 по московскому времени. Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 7 августа над территорией Краснодарского края ПВО сбила девять дронов ВСУ. Еще восемь были ликвидированы над акваторией Черного моря. Всего за ночь над россией сбито с выше 80 дронов ВСУ.
