Режим авиационной опасности введен в Краснодарском крае

В Краснодарском крае ввели режим авиационной опасности
В Краснодарском крае ввели режим авиационной опасности
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Краснодарского края введен режим авиационной опасности, жителей региона уведомили о возможном риске падения взрывоопасных предметов. Соответствующая информация размещена в официальном приложении МЧС России.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена „Авиационная опасность“. Существует угроза падения взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Сообщения о воздушной тревоге в населенных пунктах области начали поступать в 08:40 по московскому времени. Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 7 августа над территорией Краснодарского края ПВО сбила девять дронов ВСУ. Еще восемь были ликвидированы над акваторией Черного моря.  Всего за ночь над россией сбито с выше 80 дронов ВСУ. 


