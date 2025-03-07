Путин принял извинения европейского лидера за голос против России

Президент России Владимир Путин принял извинения сербского лидера Александра Вучича за голос в поддержку антироссийской резолюции по Украине. Во время телефонного разговора Вучич подтвердил визит в Москву на 9 мая, а Путин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в политику Белграда. Российские власти понимают, что Сербия находится под сильным давлением, поэтому голосование в ООН не испортит отношения между странами, отмечают эксперты URA.RU.
«Подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства, в основе которого духовные, культурные и исторические связи народов двух стран. Александр Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в Параде 9 мая 2025 года», — сообщают в пресс-службе Кремля.
Главы государств обсудили взаимодействие в различных областях, прежде всего в энергетике. Путин подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии и высказался в поддержку действий законно избранных властей страны.
Российский президент выразил солидарность с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, которого суд первой инстанции 26 февраля признал виновным в неподчинении высокому представителю международного сообщества в стране и приговорил к году тюрьмы. Приговор обжалуется в апелляции.
Пользуясь случаем, Путин поздравил Вучича с недавно прошедшим 55-летием. Главы государств договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
Телефонный разговор подтверждает близкие отношения между Россией и Сербией, которые складываются, несмотря на внешнее давление, комментирует политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. «В феврале в Генеральной ассамблее ООН Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию по Украине, но потом Вучич принес извинения.
Руководство Сербии подвергается исключительно сильному давлению со стороны Запада. Руководство страны, как может, продолжает этому противостоять, не присоединяясь к санкциям против РФ», — сказал эксперт.
Голосование в ООН не испортит дружеские связи между Москвой и Белградом, уверен директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Тимофей Бордачев. «На территории Сербии фактически находится террористический анклав Косово, который управляется Евросоюзом и США. Поэтому российское руководство относится к таким голосованиям с пониманием», — отмечает собеседник URA.RU.
Еще один повод для разговора — желание президента Сербии понять, каким будет место страны при новом раскладе на международной арене, когда Россия и США ищут компромисс по Украине. Многие лидеры стран ищут для себя ответ на этот вопрос, и Вучич не исключение, полагает Бордачев.
В целом частота международных контактов Путина в последнее время выросла — это говорит о внешнеполитических успехах России и увеличении числа государств, выражающих готовность сотрудничать с РФ. «Тем более, приближается День Победы, и для лидеров стран решение приехать в Москву на празднование — способ подчеркнуть дружественное отношение к РФ», — говорит Алексей Зудин.
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