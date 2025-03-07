Британия сняла санкции с уже не существующего российского банка

Британия исключила Росбанк из санкционных списков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росбанк является филиалом Т-банка
Росбанк является филиалом Т-банка Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания приняла решение исключить уже не существующий в России Росбанк из списка санкций, наложенных в связи с событиями на Украине. Об этом сообщило Министерство финансов Британии.

«Следующие записи были удалены из консолидированного списка и больше не подлежат заморозке активов или санкциям за трастовые услуги: ... ROSBANK PJSC (идентификатор группы: 15916)», — заявили в британском Минфине. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В январе 2025 года Росбанк был интегрирован в структуру Т-банка в качестве его филиала. Договоренность о слиянии была достигнута обеими сторонами в марте 2024 года. В августе того же года компания «Т-Технологии» объявили о приобретении контроля над более чем 99% акций Росбанка. В начале ноября 2024 года акционеры обеих банковских структур одобрили процесс объединения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания приняла решение исключить уже не существующий в России Росбанк из списка санкций, наложенных в связи с событиями на Украине. Об этом сообщило Министерство финансов Британии. «Следующие записи были удалены из консолидированного списка и больше не подлежат заморозке активов или санкциям за трастовые услуги: ... ROSBANK PJSC (идентификатор группы: 15916)», — заявили в британском Минфине. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. В январе 2025 года Росбанк был интегрирован в структуру Т-банка в качестве его филиала. Договоренность о слиянии была достигнута обеими сторонами в марте 2024 года. В августе того же года компания «Т-Технологии» объявили о приобретении контроля над более чем 99% акций Росбанка. В начале ноября 2024 года акционеры обеих банковских структур одобрили процесс объединения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...