Британия сняла санкции с уже не существующего российского банка

Великобритания приняла решение исключить уже не существующий в России Росбанк из списка санкций, наложенных в связи с событиями на Украине. Об этом сообщило Министерство финансов Британии.
«Следующие записи были удалены из консолидированного списка и больше не подлежат заморозке активов или санкциям за трастовые услуги: ... ROSBANK PJSC (идентификатор группы: 15916)», — заявили в британском Минфине. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
В январе 2025 года Росбанк был интегрирован в структуру Т-банка в качестве его филиала. Договоренность о слиянии была достигнута обеими сторонами в марте 2024 года. В августе того же года компания «Т-Технологии» объявили о приобретении контроля над более чем 99% акций Росбанка. В начале ноября 2024 года акционеры обеих банковских структур одобрили процесс объединения.
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