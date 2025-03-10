Губернатор Махонин: в Пермском крае компенсируют все затраты на покупку газового оборудования

Губернатор Пермского края в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле, отчитался о том, как в регионе проходит социальная газификация. По его словам, это одно из важнейших решений, принятых на федеральном уровне.
«В свою очередь, от Пермского края, мы сначала ввели норму для доведения людям газопровода до стенки дома, то есть по границам земельного участка. А с 2025 года всем без исключения компенсируем затраты на приобретение плиты, газового счетчика и газоанализатора», — отметил Дмитрий Махонин.
И добавил, что почти 30% газовых плит в стране производится в Пермском крае. Поэтому газификация региона — это еще одна из мер поддержки местного производителя.
Ранее URA.RU рассказало, что Махонин доложил президенту РФ о развитии региона. Губернатор Прикамья затронул вопросы строительства жилья, роста промпроизводства, поддержки участников СВО и другие.
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