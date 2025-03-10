Губернатор Махонин: в Пермском крае компенсируют все затраты на покупку газового оборудования

Губернатор Махонин: жителям компенсируют все затраты, связанные с газификацией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава региона рассказал, что почти 30% газовых плит в стране производится в Пермском крае
Глава региона рассказал, что почти 30% газовых плит в стране производится в Пермском крае Фото:

Губернатор Пермского края в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле, отчитался о том, как в регионе проходит социальная газификация. По его словам, это одно из важнейших решений, принятых на федеральном уровне.

«В свою очередь, от Пермского края, мы сначала ввели норму для доведения людям газопровода до стенки дома, то есть по границам земельного участка. А с 2025 года всем без исключения компенсируем затраты на приобретение плиты, газового счетчика и газоанализатора», — отметил Дмитрий Махонин.

И добавил, что почти 30% газовых плит в стране производится в Пермском крае. Поэтому газификация региона — это еще одна из мер поддержки местного производителя.

Ранее URA.RU рассказало, что Махонин доложил президенту РФ о развитии региона. Губернатор Прикамья затронул вопросы строительства жилья, роста промпроизводства, поддержки участников СВО и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле, отчитался о том, как в регионе проходит социальная газификация. По его словам, это одно из важнейших решений, принятых на федеральном уровне. «В свою очередь, от Пермского края, мы сначала ввели норму для доведения людям газопровода до стенки дома, то есть по границам земельного участка. А с 2025 года всем без исключения компенсируем затраты на приобретение плиты, газового счетчика и газоанализатора», — отметил Дмитрий Махонин. И добавил, что почти 30% газовых плит в стране производится в Пермском крае. Поэтому газификация региона — это еще одна из мер поддержки местного производителя. Ранее URA.RU рассказало, что Махонин доложил президенту РФ о развитии региона. Губернатор Прикамья затронул вопросы строительства жилья, роста промпроизводства, поддержки участников СВО и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...