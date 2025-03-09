09 марта 2025

Житель ХМАО оборудовал нарколабораторию в Подмосковье. Видео

Под Москвой полиция задержала жителя ХМАО, который оборудовал нарколабораторию
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина оборудовал лабораторию по производству прекурсоров
Мужчина оборудовал лабораторию по производству прекурсоров Фото:

В городе Раменское (Московская область) силовики задержали жителя ХМАО, который оборудовал лабораторию по производству прекурсоров наркотиков. Об этом сообщили в УМВД России по Московской области. 

«Злоумышленник в одном из мессенджеров нашел работу по изготовлению запрещенных веществ. По указанию работодателя в хозяйственной постройке на арендованном участке, расположенном в сельском поселении Никоновское Раменского городского округа, он оборудовал лабораторию по производству прекурсоров. Все необходимое ему предоставили через тайники-закладки», — гласит информация на сайте полиции. 

Работать югорчанин начал в марте 2025 года. В ходе обысков у него обнаружили различное лабораторное оборудование и прекурсоры наркотиков весом более 50 килограммов. На мужчину завели уголовное дело по статье 228.4 УК РФ и заключили под стражу. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО экс-полицейские попали в тюрьму за торговлю наркотиками. Двое силовиков разместили на территории Сургута и Сургутского района более 10 «закладок».

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В городе Раменское (Московская область) силовики задержали жителя ХМАО, который оборудовал лабораторию по производству прекурсоров наркотиков. Об этом сообщили в УМВД России по Московской области.  «Злоумышленник в одном из мессенджеров нашел работу по изготовлению запрещенных веществ. По указанию работодателя в хозяйственной постройке на арендованном участке, расположенном в сельском поселении Никоновское Раменского городского округа, он оборудовал лабораторию по производству прекурсоров. Все необходимое ему предоставили через тайники-закладки», — гласит информация на сайте полиции.  Работать югорчанин начал в марте 2025 года. В ходе обысков у него обнаружили различное лабораторное оборудование и прекурсоры наркотиков весом более 50 килограммов. На мужчину завели уголовное дело по статье 228.4 УК РФ и заключили под стражу.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО экс-полицейские попали в тюрьму за торговлю наркотиками. Двое силовиков разместили на территории Сургута и Сургутского района более 10 «закладок».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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