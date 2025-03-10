Шоумен Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, сообщил, что его 13-летняя дочь Стефания написала сценарий для своего первого фильма. В соцсети артист заявил, что поможет дочери воплотить проект в жизнь.
«Стеша написала свой первый киношный сценарий. Она хочет, как режиссер снять задуманное. Я, естественно, помогу», — написал Ярушин на странице во «ВКонтакте».
Шоумен добавил, что сценарий еще не дописан, но уже сейчас поражает его «правильным видением». Он подчеркнул, что верит в талант дочери и готов поддержать ее на пути к реализации мечты.
«Все через опыт и ошибки! Я верю в тебя, моя любовь», — заключил артист.
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