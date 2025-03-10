10 марта 2025

Дочь челябинского шоумена Ярушина снимет фильм по собственному сценарию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярушин выразил гордость за свою старшую дочь
Ярушин выразил гордость за свою старшую дочь Фото:

Шоумен Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, сообщил, что его 13-летняя дочь Стефания написала сценарий для своего первого фильма. В соцсети артист заявил, что поможет дочери воплотить проект в жизнь.

«Стеша написала свой первый киношный сценарий. Она хочет, как режиссер снять задуманное. Я, естественно, помогу», — написал Ярушин на странице во «ВКонтакте».

Шоумен добавил, что сценарий еще не дописан, но уже сейчас поражает его «правильным видением». Он подчеркнул, что верит в талант дочери и готов поддержать ее на пути к реализации мечты.

«Все через опыт и ошибки! Я верю в тебя, моя любовь», — заключил артист.

Стас Ярушин (справа) провел восьмое марта за разбором сценария дочери
Стас Ярушин (справа) провел восьмое марта за разбором сценария дочери
Фото:

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Шоумен Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, сообщил, что его 13-летняя дочь Стефания написала сценарий для своего первого фильма. В соцсети артист заявил, что поможет дочери воплотить проект в жизнь. «Стеша написала свой первый киношный сценарий. Она хочет, как режиссер снять задуманное. Я, естественно, помогу», — написал Ярушин на странице во «ВКонтакте». Шоумен добавил, что сценарий еще не дописан, но уже сейчас поражает его «правильным видением». Он подчеркнул, что верит в талант дочери и готов поддержать ее на пути к реализации мечты. «Все через опыт и ошибки! Я верю в тебя, моя любовь», — заключил артист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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