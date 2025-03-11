11 марта 2025

Трудовая инспекция назвала причины ЧП с пермским рабочим

В Пермском крае рабочий получил травмы на производстве из-за отсутствия каски
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий не воспользовался средствами индивидуальной защиты
Рабочий не воспользовался средствами индивидуальной защиты Фото:

Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в Кудымкаре Пермского края, где рабочий получил травмы в результате падения с двухметровой площадки при осмотре КАМАЗа. Об этом сообщает сайт Госинспекции труда в Пермском крае.

«Причина несчастного случая — нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работ, не порученных работодателем, кроме того — неприменение работником защитной каски. При том, что работодатель обеспечил работника каской», — сообщает ведомство.

У пострадавшего были диагностированы сочетанная травма головы, ключицы, грудной клетки, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные переломы. Таким образом, это является повреждением здоровья тяжелой степени. Несчастный случай произошел в январе 2025 года в ООО «ДЭП № 143».

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье рабочий пермского завода получил черепно-мозговую травму на производстве. Несчастный случай произошел в Перми на предприятии по обработке отходов лома и черных металлов «Пермчермет». 

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Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в Кудымкаре Пермского края, где рабочий получил травмы в результате падения с двухметровой площадки при осмотре КАМАЗа. Об этом сообщает сайт Госинспекции труда в Пермском крае. «Причина несчастного случая — нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работ, не порученных работодателем, кроме того — неприменение работником защитной каски. При том, что работодатель обеспечил работника каской», — сообщает ведомство. У пострадавшего были диагностированы сочетанная травма головы, ключицы, грудной клетки, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные переломы. Таким образом, это является повреждением здоровья тяжелой степени. Несчастный случай произошел в январе 2025 года в ООО «ДЭП № 143». Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье рабочий пермского завода получил черепно-мозговую травму на производстве. Несчастный случай произошел в Перми на предприятии по обработке отходов лома и черных металлов «Пермчермет». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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