Трудовая инспекция назвала причины ЧП с пермским рабочим

Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в Кудымкаре Пермского края, где рабочий получил травмы в результате падения с двухметровой площадки при осмотре КАМАЗа. Об этом сообщает сайт Госинспекции труда в Пермском крае.
«Причина несчастного случая — нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работ, не порученных работодателем, кроме того — неприменение работником защитной каски. При том, что работодатель обеспечил работника каской», — сообщает ведомство.
У пострадавшего были диагностированы сочетанная травма головы, ключицы, грудной клетки, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные переломы. Таким образом, это является повреждением здоровья тяжелой степени. Несчастный случай произошел в январе 2025 года в ООО «ДЭП № 143».
Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье рабочий пермского завода получил черепно-мозговую травму на производстве. Несчастный случай произошел в Перми на предприятии по обработке отходов лома и черных металлов «Пермчермет».
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