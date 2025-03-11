Петербургский городской суд назначил гражданину Украины Владиславу Сугакову 10 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Владислава Сугакова, признанного виновным в совершении шпионажа», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Сугаков осуществлял сбор и передачу сведений, представляющих интерес для иностранной разведки и направленных против безопасности РФ.
Процесс над Владиславом Сугаковым прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела содержали информацию, имеющую гриф секретности. Суд назначил Сугакову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.