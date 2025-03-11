11 марта 2025
10 марта 2025

В Петербурге суд вынес приговор украинскому шпиону. Видео

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Сугаков осуществлял сбор и передачу сведений, представляющих интерес для иностранной разведки
Сугаков осуществлял сбор и передачу сведений, представляющих интерес для иностранной разведки Фото:

Петербургский городской суд назначил гражданину Украины Владиславу Сугакову 10 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Владислава Сугакова, признанного виновным в совершении шпионажа», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Сугаков осуществлял сбор и передачу сведений, представляющих интерес для иностранной разведки и направленных против безопасности РФ.

Процесс над Владиславом Сугаковым прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела содержали информацию, имеющую гриф секретности. Суд назначил Сугакову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Петербургский городской суд назначил гражданину Украины Владиславу Сугакову 10 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Владислава Сугакова, признанного виновным в совершении шпионажа», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Сугаков осуществлял сбор и передачу сведений, представляющих интерес для иностранной разведки и направленных против безопасности РФ. Процесс над Владиславом Сугаковым прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела содержали информацию, имеющую гриф секретности. Суд назначил Сугакову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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