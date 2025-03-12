Журналистку, назвавшую террористов «красавчиками», хотят посадить на шесть лет

Прокуратура запросила для журналистки Надежды Кеворковой (внесена список экстремистов и террористов) шесть лет колонии за пост, в котором она признала членов «Талибана» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) красавчиками. Об этом стало известно из зала Второго Западного окружного военного суда в Москве.
«Государственный обвинитель в прениях сторон попросил приговорить Кеворкову к шести годам лишения свободы», — передает РИА Новости. Также прокурор просит назначить ей штраф в 500 тысяч рублей и наложить запрет на пять лет администрировать страницы в интернете.
Ей предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в ее telegram-канале в 2018 году, в нем говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности «Талибана». В день ареста в мае 2024 года Кеворкова заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Ранее она работала в «Независимой газете», «Новой» и Russia Today. В том числе была репортером в горячих точках.
*Надежда Кеворкова — внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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