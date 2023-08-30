Путин одобрил план борьбы с «инфоцыганами»

В России решили взять под контроль сферу онлайн-образования, что должно снизить количество лжепедагогов, коучей в Сети. К этому процессу привлекли госкорпорацию «ВЭБ.РФ». План компании по борьбе с «инфоцыганами» фактически одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт смыслы встречи главы государства с руководителем «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым 30 августа.
«Сфера онлайн-образования в России никак не урегулирована (у нас зачастую даже историю в территориально близких друг другу школах преподавали по-разному). Отсюда появляются разного рода „инфоцыгане“. Знания, которые они несут, не основаны на научных доказательствах. Зачастую это собранная в интернете информация. С такими „инфоцыганами“ сложно конкурировать, например, профессиональным учителям, занимающимся с детьми по интернету. Таким образом государство сможет контролировать онлайн-образование, деятельность различных коучей», — пояснил Шпунт.
Новое направление работы «ВЭБ.РФ» — EdTech, по словам главы госкорпорации Шувалова, возникло в связи с большим интересом к онлайн-образованию. Чтобы упорядочить эту сферу, будут создавать конгломераты. «Это высокие или новые технологии в образовании. Современные формы обучения и другие методы доведения знаний — это современные компании, которые [существуют] на рынке либо в форме совсем небольших компаний-стартапов, либо уже завоевали серьезные позиции. Теперь мы сможем создавать конгломерат, помогать инвесторам приобретать как малые и средние, так и крупные компании, которые будут чувствовать себя комфортно и на российском, и на зарубежных рынках», — отметил Шувалов.
Такая возможность появилась с утверждением правительством «права на риск», сообщил Шувалов. Этот инструмент «ВЭБ.РФ» может использовать для создания высокотехнологичных холдингов. По его словам, уже рассматривается проект по созданию крупной компании в сфере кибербезопасности. «Этот инструмент будет способствовать развитию инвестиционной деятельности», — выразил уверенность президент Путин.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.