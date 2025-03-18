Bild: в Европе царит тревога и эйфория в ожидании переговоров Трампа и Путина

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В Европе опасаются, что Трамп решит вывести войска США из стран Балтии
В Европе опасаются, что Трамп решит вывести войска США из стран Балтии Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В столицах европейских стран царит тревога и эйфория в преддверии телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, который может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе. Об этом пишут немецкие журналисты. 

«Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы с потенциально разрушительными последствиями для безопасности нашего субконтинента. Поэтому в столицах Европы царят тревожные настроения, но также и эйфория», — пишет газета Bild.

Согласно газете, в Киеве переживают, что США могут передать России контроль над новыми территориями и вывести свои войска из стран Балтии и Польши. Параллельно, Франция и Британия планируют направить миротворцев на Украину, несмотря на возражения Москвы. Эти действия могут привести к конфронтации между странами, особенно если администрация Трампа решит «бросить Украину под поезд», заключает издание.

Ожидается, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Президент США также отметил, что планирует обсудить территории в контексте украинского конфликта и контроль над АЭС. Трамп заявил, что есть «очень хороший шанс» завершить конфликт, так как «много работы» было проделано на выходных, и США уже обсуждает со сторонами вопрос о «разделении активов».

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В столицах европейских стран царит тревога и эйфория в преддверии телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, который может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе. Об этом пишут немецкие журналисты.  «Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы с потенциально разрушительными последствиями для безопасности нашего субконтинента. Поэтому в столицах Европы царят тревожные настроения, но также и эйфория», — пишет газета Bild. Согласно газете, в Киеве переживают, что США могут передать России контроль над новыми территориями и вывести свои войска из стран Балтии и Польши. Параллельно, Франция и Британия планируют направить миротворцев на Украину, несмотря на возражения Москвы. Эти действия могут привести к конфронтации между странами, особенно если администрация Трампа решит «бросить Украину под поезд», заключает издание. Ожидается, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Президент США также отметил, что планирует обсудить территории в контексте украинского конфликта и контроль над АЭС. Трамп заявил, что есть «очень хороший шанс» завершить конфликт, так как «много работы» было проделано на выходных, и США уже обсуждает со сторонами вопрос о «разделении активов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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