Службы аэропорта Кольцово провели учения перед паводковым и пожароопасным сезоном. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«По территории аэродрома проходит русло реки Исток, при этом аэропорт расположен ниже по течению плотины Малоистокского пруда. В этих условиях специалисты аэропорта всегда должны быть готовы к сезону высокой воды — чтобы стихия не стала препятствием для взлетов и посадок самолетов», — поделились в пресс-службе.
Сотрудники противопожарной, аварийно-спасательной, теплотехнической и санитарно-технической служб отработали совместные действия по ликвидации подтоплений. Также отработаны действия в случае пожаров.
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