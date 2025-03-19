19 марта 2025

К паводкам и пожарам готовятся в Кольцово. Видео

В Кольцово провели учения в преддверии паводков и пожароопасного сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Службы аэропорта отработали все внештатные ситуации
Службы аэропорта отработали все внештатные ситуации Фото:

Службы аэропорта Кольцово провели учения перед паводковым и пожароопасным сезоном. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«По территории аэродрома проходит русло реки Исток, при этом аэропорт расположен ниже по течению плотины Малоистокского пруда. В этих условиях специалисты аэропорта всегда должны быть готовы к сезону высокой воды — чтобы стихия не стала препятствием для взлетов и посадок самолетов», — поделились в пресс-службе.

Сотрудники противопожарной, аварийно-спасательной, теплотехнической и санитарно-технической служб отработали совместные действия по ликвидации подтоплений. Также отработаны действия в случае пожаров. 

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Службы аэропорта Кольцово провели учения перед паводковым и пожароопасным сезоном. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. «По территории аэродрома проходит русло реки Исток, при этом аэропорт расположен ниже по течению плотины Малоистокского пруда. В этих условиях специалисты аэропорта всегда должны быть готовы к сезону высокой воды — чтобы стихия не стала препятствием для взлетов и посадок самолетов», — поделились в пресс-службе. Сотрудники противопожарной, аварийно-спасательной, теплотехнической и санитарно-технической служб отработали совместные действия по ликвидации подтоплений. Также отработаны действия в случае пожаров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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