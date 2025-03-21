21 марта 2025

Пермские следователи заинтересовались пожаром, в котором погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи выясняют причину и обстоятельства пожара
Следователи выясняют причину и обстоятельства пожара Фото:

Следователи Кудымкарского межрайонного следственного отдела начали проверку по факту гибели мужчины во время пожара в частном доме в деревне Бажино (Пермский край). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

«Предварительно, утром 21 марта 2025 года в частном доме, расположенном на территории деревни Бажино Юсьвинского муниципального округа Пермского края, произошло возгорание. В ходе тушения в доме обнаружено тело мужчины 1968 года рождения», — сообщает в telegram-канал ведомства.

В настоящее время следственные органы проводят осмотр места происшествия и назначают судебные экспертизы для выяснения причин пожара и смерти человека. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Следователи Кудымкарского межрайонного следственного отдела начали проверку по факту гибели мужчины во время пожара в частном доме в деревне Бажино (Пермский край). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. «Предварительно, утром 21 марта 2025 года в частном доме, расположенном на территории деревни Бажино Юсьвинского муниципального округа Пермского края, произошло возгорание. В ходе тушения в доме обнаружено тело мужчины 1968 года рождения», — сообщает в telegram-канал ведомства. В настоящее время следственные органы проводят осмотр места происшествия и назначают судебные экспертизы для выяснения причин пожара и смерти человека. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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