В Екатеринбурге запретят ездить по важной улице

Работы на участке продлятся четыре месяца
В Екатеринбурге закроют улицу Учителей (одна из ключевых для Пионерского микрорайона) от Июльской до Сулимова на время ремонта магистральных теплосетей. Движение ограничат с 1 апреля по 30 июля, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Совершить объезд можно будет по улицам Чекистов, Июльская, Омская, Смазчиков, Сулимова», — пояснили в администрации. На закрытом участке рабочие установят дорожные знаки.
Отмечается, что общественный транспорт ограничения не затронут. Водителей призвали заранее планировать маршрут, учитывая пробки.
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