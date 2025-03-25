В Екатеринбурге запретят ездить по важной улице

В Екатеринбурге закроют улицу Учительскую на четыре месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы на участке продлятся четыре месяца
Работы на участке продлятся четыре месяца Фото:

В Екатеринбурге закроют улицу Учителей (одна из ключевых для Пионерского микрорайона) от Июльской до Сулимова на время ремонта магистральных теплосетей. Движение ограничат с 1 апреля по 30 июля, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Совершить объезд можно будет по улицам Чекистов, Июльская, Омская, Смазчиков, Сулимова», — пояснили в администрации. На закрытом участке рабочие установят дорожные знаки.

Отмечается, что общественный транспорт ограничения не затронут. Водителей призвали заранее планировать маршрут, учитывая пробки.

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В Екатеринбурге закроют улицу Учителей (одна из ключевых для Пионерского микрорайона) от Июльской до Сулимова на время ремонта магистральных теплосетей. Движение ограничат с 1 апреля по 30 июля, рассказали в пресс-службе мэрии. «Совершить объезд можно будет по улицам Чекистов, Июльская, Омская, Смазчиков, Сулимова», — пояснили в администрации. На закрытом участке рабочие установят дорожные знаки. Отмечается, что общественный транспорт ограничения не затронут. Водителей призвали заранее планировать маршрут, учитывая пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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