26 марта 2025

Пермяк получил 10 суток за публикацию экстремистской символики

© Служба новостей «URA.RU»
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Постановление суда не вступило в законную силу
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Большесосновский районный суд Пермского края назначил десять суток административного ареста мужчине за размещение экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.

«В январе 2025 года житель Частинского района, находясь в исправительном трудовом центре, разместил на своей странице „ВКонтакте“ изображение, содержащее символику международного общественного движения „Арестантское уголовное единство“ (решением ВС РФ движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации). Пользователь получил 10 суток административного ареста», — сообщает telegram-канал ведомства.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что не был осведомлен о запрете данной организации и ее символики.

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Большесосновский районный суд Пермского края назначил десять суток административного ареста мужчине за размещение экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. «В январе 2025 года житель Частинского района, находясь в исправительном трудовом центре, разместил на своей странице „ВКонтакте“ изображение, содержащее символику международного общественного движения „Арестантское уголовное единство“ (решением ВС РФ движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации). Пользователь получил 10 суток административного ареста», — сообщает telegram-канал ведомства. В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что не был осведомлен о запрете данной организации и ее символики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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