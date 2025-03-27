ФСБ предупредила о новой схеме вербовки россиян украинскими спецслужбами

ФСБ: украинские спецслужбы вербуют россиян через американскую компанию RAND
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Спецслужбы Украины пытаются собрать информацию о ходе СВО через американскую компанию
Спецслужбы Украины пытаются собрать информацию о ходе СВО через американскую компанию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские спецслужбы вербуют россиян для получения секретных сведений о ходе СВО через экспертно-аналитическую американскую организацию RAND Corporation. Об этом предупреждает ФСБ России.

«Получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации „RAND Corporation“ для вербовочной деятельности на территории РФ», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, их сообщение передает «Интерфакс». Отмечается, что таким образом спецслужбы Украины намереваются собрать сведения ограниченного характера о российской спецоперации.

Дополнительно, ФСБ указала, что украинские спецслужбы через популярные мессенджеры в России пытаются завербовать граждан, особенно связанных с военной службой, предлагая им денежное вознаграждение за сотрудничество с RAND Corporation. В ходе таких контактов украинцы выдают себя за сотрудников RAND, пытаясь получить информацию о численности и дислокации российских военных подразделений, участвующих в операциях на Украине.

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Украинские спецслужбы вербуют россиян для получения секретных сведений о ходе СВО через экспертно-аналитическую американскую организацию RAND Corporation. Об этом предупреждает ФСБ России. «Получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации „RAND Corporation“ для вербовочной деятельности на территории РФ», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, их сообщение передает «Интерфакс». Отмечается, что таким образом спецслужбы Украины намереваются собрать сведения ограниченного характера о российской спецоперации. Дополнительно, ФСБ указала, что украинские спецслужбы через популярные мессенджеры в России пытаются завербовать граждан, особенно связанных с военной службой, предлагая им денежное вознаграждение за сотрудничество с RAND Corporation. В ходе таких контактов украинцы выдают себя за сотрудников RAND, пытаясь получить информацию о численности и дислокации российских военных подразделений, участвующих в операциях на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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