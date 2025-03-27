ФСБ предупредила о новой схеме вербовки россиян украинскими спецслужбами

Украинские спецслужбы вербуют россиян для получения секретных сведений о ходе СВО через экспертно-аналитическую американскую организацию RAND Corporation. Об этом предупреждает ФСБ России.
«Получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации „RAND Corporation“ для вербовочной деятельности на территории РФ», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, их сообщение передает «Интерфакс». Отмечается, что таким образом спецслужбы Украины намереваются собрать сведения ограниченного характера о российской спецоперации.
Дополнительно, ФСБ указала, что украинские спецслужбы через популярные мессенджеры в России пытаются завербовать граждан, особенно связанных с военной службой, предлагая им денежное вознаграждение за сотрудничество с RAND Corporation. В ходе таких контактов украинцы выдают себя за сотрудников RAND, пытаясь получить информацию о численности и дислокации российских военных подразделений, участвующих в операциях на Украине.
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