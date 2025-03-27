«Ничего не поменялось»: брат высказался о назначении Паслера свердловским губернатором

Младший брат Дениса Паслера рад его назначению главой Свердловской области

27 марта 2025 в 19:44 Размер текста - 17 +

Дениса Паслера ждут в регионе 28 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Младший брат нового свердловского губернатора Дениса Паслера — Владимир — обрадовался его назначению. Однако подчеркнул в разговоре с URA.RU, что для него перемены не имеют особого значения. «Для меня ничего не поменялось. Он там в Оренбуржье был губернатором, здесь губернатор. Он для меня в первую очередь брат, а не какой-то государственный деятель. По-братски я за него, конечно, рад», — сказал Паслер-младший. От более подробных комментариев он отказался, сославшись на свою аполитичность и далекость от власти. «Денис всегда хорошо учился, всегда был серьезным, всегда был моим хорошим старшим братом. Народу будет виднее, какие у него есть черты, которые ему помогают добиваться успехов. Мое мнение субъективное», — добавил он. Владимир Паслер живет в родном городе Североуральске (даже был вице-мэром). А работает в Краснотурьинске: он исполняющий обязанности руководителя в компании «ГАЗЭКС» по Северному округу. Другой младший брат Дениса Паслера — Иван — работает в руководстве «Екатеринбурггаза». Денис Паслер 26 марта был назначен врио губернатора Свердловской области. До этого он шесть лет был главой Оренбуржья. Подробнее о новом назначении — в сюжете URA. RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Младший брат нового свердловского губернатора Дениса Паслера — Владимир — обрадовался его назначению. Однако подчеркнул в разговоре с URA.RU, что для него перемены не имеют особого значения. «Для меня ничего не поменялось. Он там в Оренбуржье был губернатором, здесь губернатор. Он для меня в первую очередь брат, а не какой-то государственный деятель. По-братски я за него, конечно, рад», — сказал Паслер-младший. От более подробных комментариев он отказался, сославшись на свою аполитичность и далекость от власти. «Денис всегда хорошо учился, всегда был серьезным, всегда был моим хорошим старшим братом. Народу будет виднее, какие у него есть черты, которые ему помогают добиваться успехов. Мое мнение субъективное», — добавил он. Владимир Паслер живет в родном городе Североуральске (даже был вице-мэром). А работает в Краснотурьинске: он исполняющий обязанности руководителя в компании «ГАЗЭКС» по Северному округу. Другой младший брат Дениса Паслера — Иван — работает в руководстве «Екатеринбурггаза». Денис Паслер 26 марта был назначен врио губернатора Свердловской области. До этого он шесть лет был главой Оренбуржья. Подробнее о новом назначении — в сюжете URA. RU.