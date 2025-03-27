«Ничего не поменялось»: брат высказался о назначении Паслера свердловским губернатором

Младший брат Дениса Паслера рад его назначению главой Свердловской области
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, паслер денис
Дениса Паслера ждут в регионе 28 марта Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Младший брат нового свердловского губернатора Дениса Паслера — Владимир — обрадовался его назначению. Однако подчеркнул в разговоре с URA.RU, что для него перемены не имеют особого значения.

«Для меня ничего не поменялось. Он там в Оренбуржье был губернатором, здесь губернатор. Он для меня в первую очередь брат, а не какой-то государственный деятель. По-братски я за него, конечно, рад», — сказал Паслер-младший.

От более подробных комментариев он отказался, сославшись на свою аполитичность и далекость от власти. «Денис всегда хорошо учился, всегда был серьезным, всегда был моим хорошим старшим братом. Народу будет виднее, какие у него есть черты, которые ему помогают добиваться успехов. Мое мнение субъективное», — добавил он.

Владимир Паслер живет в родном городе Североуральске (даже был вице-мэром). А работает в Краснотурьинске: он исполняющий обязанности руководителя в компании «ГАЗЭКС» по Северному округу. Другой младший брат Дениса Паслера — Иван — работает в руководстве «Екатеринбурггаза».

Денис Паслер 26 марта был назначен врио губернатора Свердловской области. До этого он шесть лет был главой Оренбуржья. Подробнее о новом назначении — в сюжете URA. RU.

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Младший брат нового свердловского губернатора Дениса Паслера — Владимир — обрадовался его назначению. Однако подчеркнул в разговоре с URA.RU, что для него перемены не имеют особого значения. «Для меня ничего не поменялось. Он там в Оренбуржье был губернатором, здесь губернатор. Он для меня в первую очередь брат, а не какой-то государственный деятель. По-братски я за него, конечно, рад», — сказал Паслер-младший. От более подробных комментариев он отказался, сославшись на свою аполитичность и далекость от власти. «Денис всегда хорошо учился, всегда был серьезным, всегда был моим хорошим старшим братом. Народу будет виднее, какие у него есть черты, которые ему помогают добиваться успехов. Мое мнение субъективное», — добавил он. Владимир Паслер живет в родном городе Североуральске (даже был вице-мэром). А работает в Краснотурьинске: он исполняющий обязанности руководителя в компании «ГАЗЭКС» по Северному округу. Другой младший брат Дениса Паслера — Иван — работает в руководстве «Екатеринбурггаза». Денис Паслер 26 марта был назначен врио губернатора Свердловской области. До этого он шесть лет был главой Оренбуржья. Подробнее о новом назначении — в сюжете URA. RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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