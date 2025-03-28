Перед отставкой Куйвашев дал Екатеринбургу миллиард на новые трамваи: куда они поедут

Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев перед отставкой выделил из областного бюджета более миллиарда рублей на закупку 15 трехсекционных трамваев в Екатеринбург. Транспорт планируют поставить до 31 января 2026 года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
По данным URA.RU, незадолго до своей отставки Куйвашев провел кулуарную беседу с мэром Алексеем Орловым и пообещал выделить деньги на обновление трамвайного парка. Предполагается, что составы будут курсировать в Академический район.
Новые трамваи за 2,69 млрд рублей будут низкопольные с пассажировместимостью не менее 150 человек. От подрядчика, которого выберут 16 апреля, требуется сделать потолок и корпус транспорта из алюминия и трудногорючих материалов, а стены — антивандальными. Салон оборудуют автоматической системой пожаротушения.
О планах закупить новые трамваи ранее говорил мэр, однако тогда речь шла о 50-ти составах, которые хотели приобрести в 2025 году. Глава Екатеринбурга отмечал, что первоначально администрация объявит конкурс на 15 трамваев, потом на 35.
В январе на 15-й маршрут в Екатеринбурге вывели новый низкопольный трамвай «Львенок», купленный у московской «ПК Транспортные системы» за 83,3 миллиона рублей. Вместе с ним власти планировали купить еще один трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастор».
Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта 2024-го. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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