МИД РФ выразил демарш посольству Канады в России

Замглавы МИД Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в российскую дипмиссию в связи с выраженным ему протестом. Об этом сообщили в МИД РФ.
«28 марта в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель, которому сделан демарш», — заявили в дипведомстве. Причина: посол Канады в России Сара Тейлор использовала русофобские комментарии после посещения памятника «Родина-мать» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Она связала блокаду Ленинграда с пактом Молотова-Риббентропа и Ялтинской конференцией. В РФ указали, что такие ассоциации являются предвзятыми и недопустимы.
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