МИД РФ выразил демарш посольству Канады в России

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Канадскому замглавы МИД в российской дипмиссии выдвинули протест из-за комментариев посла Канады в РФ о блокаде Ленинграда
Канадскому замглавы МИД в российской дипмиссии выдвинули протест из-за комментариев посла Канады в РФ о блокаде Ленинграда Фото:

Замглавы МИД Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в российскую дипмиссию в связи с выраженным ему протестом. Об этом сообщили в МИД РФ. 

«28 марта в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель, которому сделан демарш», — заявили в дипведомстве. Причина: посол Канады в России Сара Тейлор использовала русофобские комментарии после посещения памятника «Родина-мать» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Она связала блокаду Ленинграда с пактом Молотова-Риббентропа и Ялтинской конференцией. В РФ указали, что такие ассоциации являются предвзятыми и недопустимы.

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Замглавы МИД Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в российскую дипмиссию в связи с выраженным ему протестом. Об этом сообщили в МИД РФ.  «28 марта в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель, которому сделан демарш», — заявили в дипведомстве. Причина: посол Канады в России Сара Тейлор использовала русофобские комментарии после посещения памятника «Родина-мать» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Она связала блокаду Ленинграда с пактом Молотова-Риббентропа и Ялтинской конференцией. В РФ указали, что такие ассоциации являются предвзятыми и недопустимы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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