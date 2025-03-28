28 марта 2025

В Перми на шоссе Космонавтов образовалась пробка из-за ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ДТП образовалась пробка
Из-за ДТП образовалась пробка Фото:

В Перми на шоссе Космонавтов образовалась пробка из-за ДТП. Легковушка врезалась в коммунальную машину, передает корреспондент URA.RU.

«На шоссе Космонавтов пробка из-за ДТП. Легковая влетела под коммунальную машину», — написал автор поста. Отмечается, что авария произошла по пути в сторону аэропорта.

На кадрах видно, что легковой автомобиль стоит поперек дороги. Водители объезжают место ДТП. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.

Из-за ДТП скопилась пробка
Из-за ДТП скопилась пробка
Фото:

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В Перми на шоссе Космонавтов образовалась пробка из-за ДТП. Легковушка врезалась в коммунальную машину, передает корреспондент URA.RU. «На шоссе Космонавтов пробка из-за ДТП. Легковая влетела под коммунальную машину», — написал автор поста. Отмечается, что авария произошла по пути в сторону аэропорта. На кадрах видно, что легковой автомобиль стоит поперек дороги. Водители объезжают место ДТП. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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