Из-за ДТП образовалась пробка
В Перми на шоссе Космонавтов образовалась пробка из-за ДТП. Легковушка врезалась в коммунальную машину, передает корреспондент URA.RU.
«На шоссе Космонавтов пробка из-за ДТП. Легковая влетела под коммунальную машину», — написал автор поста. Отмечается, что авария произошла по пути в сторону аэропорта.
На кадрах видно, что легковой автомобиль стоит поперек дороги. Водители объезжают место ДТП. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.
Из-за ДТП скопилась пробка
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