WP: Европа придумала, кого отправить на Украину

WP: в Европе больше рассматривают отправку воздушных и морских сил на Украину

30 марта 2025 в 15:30 Размер текста - 17 +

Европа рассматривает отправку морских и воздушных сил на Украину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Страны Европы планируют отправить морские и воздушные войска на Украину. Об этом рассказали европейские дипломаты на условиях анонимности. «По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск», — сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатов. Некоторые страны также предлагают помочь с патрулированием воздушного пространства над Черным морем. Европейские страны давно обсуждают необходимость отправки миротворческих сил на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за необходимость такого решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Европы планируют отправить морские и воздушные войска на Украину. Об этом рассказали европейские дипломаты на условиях анонимности. «По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск», — сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатов. Некоторые страны также предлагают помочь с патрулированием воздушного пространства над Черным морем. Европейские страны давно обсуждают необходимость отправки миротворческих сил на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за необходимость такого решения.