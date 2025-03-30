WP: Европа придумала, кого отправить на Украину

WP: в Европе больше рассматривают отправку воздушных и морских сил на Украину
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Европа рассматривает отправку морских и воздушных сил на Украину
Европа рассматривает отправку морских и воздушных сил на Украину Фото:

Страны Европы планируют отправить морские и воздушные войска на Украину. Об этом рассказали европейские дипломаты на условиях анонимности.

«По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск», — сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатов. Некоторые страны также предлагают помочь с патрулированием воздушного пространства над Черным морем.

Европейские страны давно обсуждают необходимость отправки миротворческих сил на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за необходимость такого решения.

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Страны Европы планируют отправить морские и воздушные войска на Украину. Об этом рассказали европейские дипломаты на условиях анонимности. «По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск», — сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатов. Некоторые страны также предлагают помочь с патрулированием воздушного пространства над Черным морем. Европейские страны давно обсуждают необходимость отправки миротворческих сил на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за необходимость такого решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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