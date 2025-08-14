В Госдуме рассказали о телефонных мошенниках, использующих налоговые вычеты

В России фиксируется новая волна телефонного мошенничества, связанного с темой налоговых вычетов. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.
«Сначала человек получает якобы „хорошую новость“ от „сотрудников ФНС“ или „соцслужб“ о возврате налога за обучение, лечение или иные расходы», — рассказал Немкин в интервью RT. По его словам, преступники используют тактику так называемого «двойного звонка», чтобы завладеть личными данными граждан и получить доступ к их деньгам. Для «подтверждения выплаты» у гражданина запрашивают паспортные данные и другую личную информацию.
Через короткое время поступает второй звонок — уже от якобы представителей правоохранительных органов. Злоумышленники пугают собеседника историей о «взломе» и переводе средств на счета запрещенных организаций, требуя срочно перевести деньги на «безопасный счет» для защиты. Немкин отметил, что основной аудиторией мошенников становятся граждане в возрасте 25—35 лет. Преступники используют элемент внезапности и оказывают психологическое давление, вынуждая принимать решения в стрессовой ситуации.
Чаще всего звонки поступают через иностранные мессенджеры, где голосовые вызовы частично ограничены, но злоумышленники находят способы обходить эти ограничения. Депутат напомнил, что информацию о налоговых вычетах и других начислениях следует получать только из официальных источников: через личный кабинет на сайте ФНС, при личном обращении в налоговую инспекцию или МФЦ. Ни ФНС, ни полиция, ни другие государственные структуры не оформляют выплаты и не «защищают счета» по телефону.
