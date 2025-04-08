08 апреля 2025

Полиция задержала челябинца, расстрелявшего автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция оперативно установила и задержала нарушителя
Полиция оперативно установила и задержала нарушителя Фото:

В Челябинске полицейские установили и задержали местного жителя, расстрелявшего автобус №9. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, стрельба велась из пневматического пистолета.

«Челябинец, используя пневматический пистолет, находящийся в свободной продаже и не требующий специального разрешения, повредил стекло проезжавшего автобуса, произведя в его сторону несколько выстрелов. Нарушитель доставлен в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Сейчас с нарушителем работают полицейские. Решается вопрос о квалификации деяния и принятии процессуального решения. Оружие изъято.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 апреля. По проезжающему автобусу открыли стрельбу, повредив окно и напугав пассажиров. Установления обстоятельств произошедшего инцидента и лиц к нему причастных было поставлено на контроль руководством полиции Челябинска.

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В Челябинске полицейские установили и задержали местного жителя, расстрелявшего автобус №9. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, стрельба велась из пневматического пистолета. «Челябинец, используя пневматический пистолет, находящийся в свободной продаже и не требующий специального разрешения, повредил стекло проезжавшего автобуса, произведя в его сторону несколько выстрелов. Нарушитель доставлен в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Сейчас с нарушителем работают полицейские. Решается вопрос о квалификации деяния и принятии процессуального решения. Оружие изъято. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 апреля. По проезжающему автобусу открыли стрельбу, повредив окно и напугав пассажиров. Установления обстоятельств произошедшего инцидента и лиц к нему причастных было поставлено на контроль руководством полиции Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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