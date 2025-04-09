Статусного пермского следователя Кильдебаева вызывают в суд по делу о взятке

В Чусовском городском суде состоится допрос следователя по особо важным делам краевого СУ СК по Пермскому краю Рената Кильдебаева. Он вел расследование уголовного дела в отношении экс-начальника ИК-37 Ильи Асламова и бизнесмена Олега Попова. Как передает из зала суда корреспондент URA.RU решение судьи Антона Тарасова.
«Считаю преждевременным возвращать дело в прокуратуру. Считаю, что следует вызвать в судебное заседание следователя Кильдебаева и допросить по какой причине в разных обвинениях разные данные», — произнесла гособвинитель Наталья Левенчук. Судья удовлетворил ее ходатайство.
Кильдебаева допросят, по какой причине у подсудимых Асламова и Попова и у прокуратуры в обвинительных заключениях указаны разные данные банковских счетов, карт и дат, с которых переводились деньги, предназначенные для взятки. Ранее сами обвиняемые просили по этой причине вернуть дело в прокуратуру.
Бывшего начальника колонии 37 Илью Асламова обвиняют в получении взятки в размере 200 тысяч от заключенного Руслана Алиева. По версии следствия, посредником выступил предприниматель Олег Попов. Сам Асламов вину в получении взятки не признает.
Кильдебаев вел расследование дела Асламова и Попова пока они находились в СИЗО. По итогам 2024 года был награжден от руководства, как лучший следователь в крае.
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