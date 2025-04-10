В ХМАО влюбленные поженились в тюрьме

В ХМАО в исправительной колонии №15 поженились влюбленные. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Югре.
«Накануне стены исправительной колонии №15 округа стали свидетелями трогательной церемонии — здесь состоялась свадьба. Вместо традиционного зала, молодожёны выбрали светлое помещение административного здания учреждения, украшенное воздушными шарами», — написано в официальной группе ведомства «ВКонтакте».
Торжественное мероприятие состоялось в присутствии сотрудников и представителя ЗАГСа. Жених сменил форму на белую рубашку, а девушка была в белом платье. Новоиспеченные супруги обменялись кольцами и поставили подписи.
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