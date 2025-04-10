В ХМАО влюбленные поженились в тюрьме

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В колонии состоялась свадьба
В колонии состоялась свадьба Фото:

В ХМАО в исправительной колонии №15 поженились влюбленные. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Югре.

«Накануне стены исправительной колонии №15 округа стали свидетелями трогательной церемонии — здесь состоялась свадьба. Вместо традиционного зала, молодожёны выбрали светлое помещение административного здания учреждения, украшенное воздушными шарами», — написано в официальной группе ведомства «ВКонтакте».

Торжественное мероприятие состоялось в присутствии сотрудников и представителя ЗАГСа. Жених сменил форму на белую рубашку, а девушка была в белом платье. Новоиспеченные супруги обменялись кольцами и поставили подписи.

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В ХМАО в исправительной колонии №15 поженились влюбленные. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Югре. «Накануне стены исправительной колонии №15 округа стали свидетелями трогательной церемонии — здесь состоялась свадьба. Вместо традиционного зала, молодожёны выбрали светлое помещение административного здания учреждения, украшенное воздушными шарами», — написано в официальной группе ведомства «ВКонтакте». Торжественное мероприятие состоялось в присутствии сотрудников и представителя ЗАГСа. Жених сменил форму на белую рубашку, а девушка была в белом платье. Новоиспеченные супруги обменялись кольцами и поставили подписи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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