Суд в Челябинской области арестовал местного жителя, обвиняемого в педофилии

Увельский райсуд Челябинской области отправил в СИЗО местного жителя, обвиняемого в педофилии. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.
«Суд признал, что представленные материалы являются достаточными для принятия решения об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника. Он обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетних, за совершение которых предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе судебной системы области
Также суд посчитал, что, оставшись на свободе, мужчина может оказать воздействие на потерпевших, так как знаком с ними. Также он может скрыться от органов предварительного следствия и суда.
Органами предварительного следствия мужчина обвиняется по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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