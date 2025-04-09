09 апреля 2025

Министерство культуры вмешалось в скандал с петербургским институтом кино

© Служба новостей «URA.RU»
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На совещании были приняты решения, направленные на нормализацию обстановки в институте
На совещании были приняты решения, направленные на нормализацию обстановки в институте Фото:

В Министерстве культуры состоялось совещание, в связи с жалобами студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ). Заместитель министра культуры Андрей Малышев встретился с ключевыми фигурами института, чтобы обсудить решение проблемы.

«В Минкультуры России обсудили ситуацию в Петербургском институте кино и телевидения», — сообщает в своем telegram-канале Ольга Любимова. На совещании были приняты решения, направленные на нормализацию обстановки в институте. Во-первых, отменяется прежняя методика согласования выпускных работ студентов-режиссеров со студентами-продюсерами, что было источником недовольства среди обучающихся. Во-вторых, происходит ликвидация художественного совета вуза.

Дисциплинарные взыскания, наложенные на известного режиссера Дмитрия Месхиева, были сняты, мастер вернется к преподавательской деятельности. Отстраненный от работы заведующего кафедрой Артем Антонов, также вернется на свою должность. Благодаря принятым мерам, девять педагогов, которые ранее выразили желание уйти из института в знак солидарности с коллегами, отозвали свои заявления о уходе.

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В Министерстве культуры состоялось совещание, в связи с жалобами студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ). Заместитель министра культуры Андрей Малышев встретился с ключевыми фигурами института, чтобы обсудить решение проблемы. «В Минкультуры России обсудили ситуацию в Петербургском институте кино и телевидения», — сообщает в своем telegram-канале Ольга Любимова. На совещании были приняты решения, направленные на нормализацию обстановки в институте. Во-первых, отменяется прежняя методика согласования выпускных работ студентов-режиссеров со студентами-продюсерами, что было источником недовольства среди обучающихся. Во-вторых, происходит ликвидация художественного совета вуза. Дисциплинарные взыскания, наложенные на известного режиссера Дмитрия Месхиева, были сняты, мастер вернется к преподавательской деятельности. Отстраненный от работы заведующего кафедрой Артем Антонов, также вернется на свою должность. Благодаря принятым мерам, девять педагогов, которые ранее выразили желание уйти из института в знак солидарности с коллегами, отозвали свои заявления о уходе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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