Министерство культуры вмешалось в скандал с петербургским институтом кино

В Министерстве культуры состоялось совещание, в связи с жалобами студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ). Заместитель министра культуры Андрей Малышев встретился с ключевыми фигурами института, чтобы обсудить решение проблемы.
«В Минкультуры России обсудили ситуацию в Петербургском институте кино и телевидения», — сообщает в своем telegram-канале Ольга Любимова. На совещании были приняты решения, направленные на нормализацию обстановки в институте. Во-первых, отменяется прежняя методика согласования выпускных работ студентов-режиссеров со студентами-продюсерами, что было источником недовольства среди обучающихся. Во-вторых, происходит ликвидация художественного совета вуза.
Дисциплинарные взыскания, наложенные на известного режиссера Дмитрия Месхиева, были сняты, мастер вернется к преподавательской деятельности. Отстраненный от работы заведующего кафедрой Артем Антонов, также вернется на свою должность. Благодаря принятым мерам, девять педагогов, которые ранее выразили желание уйти из института в знак солидарности с коллегами, отозвали свои заявления о уходе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.