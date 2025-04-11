Проректор ЧелГУ: новый порядок приема в вузы повысит качество образования

Новый порядок проведения приемной кампании в вузы повысит качество образования. Об этом сообщил URA.RU проректор по учебной работе ЧелГУ Артем Саламатов.
«С введением данной нормы у молодежи должна появиться дополнительная мотивация делать более осознанный выбор будущей профессии еще на этапе получения среднего профессионального образования. Это в итоге должно привести к повышению качества подготовки специалистов. В свою очередь, это потребует более пристального внимания к проведению профориентационной работы в школе, значительному повышению ее эффективности», — заключил Саламатов.
Проректор вуза добавил, что количество желающих поступить в колледж после 9 класса может снизиться. Он привел пример, что в этом случае выпускники могут предпочесть остаться в 10 и 11 классах, чтобы дать себе время выбрать новую специальность.
«Вполне вероятно, что часть выпускников, которые затрудняются с однозначным выбором будущей профессии на этом этапе, решат продолжить обучение в 10-11 классах школы. Они будут сдавать ЕГЭ, уже ориентируясь только на специальности высшего образования», — пояснил Саламатов.
В 2025 году университеты Челябинска в последний раз проведут прием студентов из колледжей по устаревшей модели, которая позволяла избежать сдачи дополнительных экзаменов ЕГЭ при переходе на другую специальность. Государственная дума РФ одобрила законодательное изменение, согласно которому теперь переход в вуз без сдачи ЕГЭ возможен только между близкими по направленности специальностями. Новый закон, направленный на устранение пробелов в системе высшего образования, начнет действовать с 1 сентября 2025 года.
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