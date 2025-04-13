Бобр вышел на проезжую часть в Чайковском (Пермский край). Видео с животным было опубликовано в соцсетях.
«Лесного жителя уже поймали. Он выпущен в реку», — написали местные жители в комментариях под видео.
Как животное оказалось на дороге, неизвестно. До этого жители Чайковского уже сообщали, что встречали бобра на улице.
В 2023 URA.RU публиковало мнение специалистов относительно этого явления. Они считают, что животное шло в сторону большой лужи, которую приняло за подходящий для жизни водоем. Местная жительница позвонила в краевое в минприроды и ловить бобра приехали охотник, главный врач местной станции по борьбе с болезнями животных и ведущий ветеринарный врач. В итоге зверя загнали в переносной ящик. Ветеринары, осмотрев его, пришли к выводу, что это здоровая взрослая самка бобра. Ее отпустили в естественную среду обитания.
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