13 апреля 2025

Бобр вышел на улицы города в Пермском крае. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесного жителя уже поймали. Он выпущен в реку
Лесного жителя уже поймали. Он выпущен в реку Фото:

Бобр вышел на проезжую часть в Чайковском (Пермский край). Видео с животным было опубликовано в соцсетях.

«Лесного жителя уже поймали. Он выпущен в реку», — написали местные жители в комментариях под видео. 

Как животное оказалось на дороге, неизвестно. До этого жители Чайковского уже сообщали, что встречали бобра на улице.

В 2023 URA.RU публиковало мнение специалистов относительно этого явления. Они считают, что животное шло в сторону большой лужи, которую приняло за подходящий для жизни водоем. Местная жительница позвонила в краевое в минприроды и ловить бобра приехали охотник, главный врач местной станции по борьбе с болезнями животных и ведущий ветеринарный врач. В итоге зверя загнали в переносной ящик. Ветеринары, осмотрев его, пришли к выводу, что это здоровая взрослая самка бобра. Ее отпустили в естественную среду обитания.

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Бобр вышел на проезжую часть в Чайковском (Пермский край). Видео с животным было опубликовано в соцсетях. «Лесного жителя уже поймали. Он выпущен в реку», — написали местные жители в комментариях под видео.  Как животное оказалось на дороге, неизвестно. До этого жители Чайковского уже сообщали, что встречали бобра на улице. В 2023 URA.RU публиковало мнение специалистов относительно этого явления. Они считают, что животное шло в сторону большой лужи, которую приняло за подходящий для жизни водоем. Местная жительница позвонила в краевое в минприроды и ловить бобра приехали охотник, главный врач местной станции по борьбе с болезнями животных и ведущий ветеринарный врач. В итоге зверя загнали в переносной ящик. Ветеринары, осмотрев его, пришли к выводу, что это здоровая взрослая самка бобра. Ее отпустили в естественную среду обитания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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