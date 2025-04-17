В Узбекистане был заблокирован российский видеохостинг Rutube. Сообщение о блокировке появилось в местных СМИ, который указал, что при попытке доступа к сайту появляется сообщение о его ограничении по решению Кабинета министров Узбекистана.
«В Узбекистане перестал работать Rutube», — пишет портал Repost. Плашка, которую видят пользователи при переходе на сайт, информирует о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании постановления Кабинета министров от сентября 2018 года. В постановлении указывается возможность блокировки сайтов за пропаганду войны, насилия и терроризма, а также за распространение информации, способной возбудить национальную и прочие виды вражды.
Пользователи отмечают, что несмотря на предыдущие случаи недоступности Rutube, на этот раз сайт заблокирован для всех без исключения. Официальных комментариев от властей Узбекистана по поводу данной ситуации пока не последовало.
Ранее, в 2021 году, в республике был заблокированы многие интернет-сервисы. Среди них — соцсети «ВКонтакте» и X, мессенджер Telegram, видеоплатформы TikTok и YouTube.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.