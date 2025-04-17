17 апреля 2025
16 апреля 2025

В Петербурге задержан айтишник за кражу офисной техники на миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей
Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей Фото:

В Петербурге задержали айтишника за кражу из офиса своей фирмы оргтехники и сетевого оборудования на один миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«12 февраля в полицию Центрального района поступило сообщение о краже оргтехники, а также сетевого оборудования из офиса фирмы по программированию, расположенной в доме 67 по Кирочной улице», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.

По факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных действий сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего бывшего сотрудника фирмы, проживающего на Туристской улице.

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В Петербурге задержали айтишника за кражу из офиса своей фирмы оргтехники и сетевого оборудования на один миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «12 февраля в полицию Центрального района поступило сообщение о краже оргтехники, а также сетевого оборудования из офиса фирмы по программированию, расположенной в доме 67 по Кирочной улице», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. По факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных действий сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего бывшего сотрудника фирмы, проживающего на Туристской улице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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