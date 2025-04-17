В Петербурге задержан айтишник за кражу офисной техники на миллион

В Петербурге задержали айтишника за кражу из офиса своей фирмы оргтехники и сетевого оборудования на один миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«12 февраля в полицию Центрального района поступило сообщение о краже оргтехники, а также сетевого оборудования из офиса фирмы по программированию, расположенной в доме 67 по Кирочной улице», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.
По факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных действий сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего бывшего сотрудника фирмы, проживающего на Туристской улице.
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