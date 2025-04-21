Мошенники обманывают челябинцев от имени мэрии города

В Челябинске участились случаи мошенничества от имени администрации города. В мэрии предупредили жителей и попросили их быть более бдительными.
«Фиксируются случаи рассылки писем, якобы отправленных должностными лицами администрации города, с приглашением принять участие в видеоконференции и просьбой ввести персональные данные для регистрации. Призываем вас быть бдительными! Администрация города Челябинска не запрашивает персональные данные через электронные письма или сообщения в мессенджерах», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.
Там посоветовали жителям в случае получения сообщения в мессенджере от имени администрации игнорировать его. Главное — не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить свои личные данные и не сообщать никакой информации.
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