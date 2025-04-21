Мошенники обманывают челябинцев от имени мэрии города

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Мошенники пишут челябинцам от имени администрации города
Мошенники пишут челябинцам от имени администрации города Фото:

В Челябинске участились случаи мошенничества от имени администрации города. В мэрии предупредили жителей и попросили их быть более бдительными.

«Фиксируются случаи рассылки писем, якобы отправленных должностными лицами администрации города, с приглашением принять участие в видеоконференции и просьбой ввести персональные данные для регистрации. Призываем вас быть бдительными! Администрация города Челябинска не запрашивает персональные данные через электронные письма или сообщения в мессенджерах», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.

Там посоветовали жителям в случае получения сообщения в мессенджере от имени администрации игнорировать его. Главное — не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить свои личные данные и не сообщать никакой информации.

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В Челябинске участились случаи мошенничества от имени администрации города. В мэрии предупредили жителей и попросили их быть более бдительными. «Фиксируются случаи рассылки писем, якобы отправленных должностными лицами администрации города, с приглашением принять участие в видеоконференции и просьбой ввести персональные данные для регистрации. Призываем вас быть бдительными! Администрация города Челябинска не запрашивает персональные данные через электронные письма или сообщения в мессенджерах», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра. Там посоветовали жителям в случае получения сообщения в мессенджере от имени администрации игнорировать его. Главное — не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить свои личные данные и не сообщать никакой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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