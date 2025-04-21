Миллиардер из Екатеринбурга стал самым завидным холостяком в списке Forbes

22 апреля 2025 в 12:12 Размер текста - 17 +

Состояние Дмитрия Каменщика оценивается в 1,5 миллиарда рублей Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва» Совладелец московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик (родом из Екатеринбурга) вошел в топ-7 «самых убежденных холостяков» из списка Forbes. В рейтинг попали только российские бизнесмены. Среди богатейших холостяков России 56-летний Каменщик занял шестое место. На данный момент его состояние оценивают в 1,5 миллиарда рублей. Оно сокращается уже второй год подряд. Официально бизнесмен не женат. При этом, по разным данным, он воспитывает четверых или пятерых несовершеннолетних детей. Занимается пилотированием реактивных самолетов, боевым искусством Ша-Ки, дайвингом, кайтингом и горными лыжами. Известно, что Каменщик в 23 года создал с однокурсниками компанию «Ист Лайн», которая занималась экспедированием и авиационными перевозками грузов. Ее офис располагался у станции метро «Пражская» в съемной квартире Каменщика. К концу 1990-х компания стала крупнейшим грузовым авиаперевозчиком, она базировалась в аэропорту Домодедово, над которым Каменщик в 1998 году получил контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совладелец московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик (родом из Екатеринбурга) вошел в топ-7 «самых убежденных холостяков» из списка Forbes. В рейтинг попали только российские бизнесмены. Среди богатейших холостяков России 56-летний Каменщик занял шестое место. На данный момент его состояние оценивают в 1,5 миллиарда рублей. Оно сокращается уже второй год подряд. Официально бизнесмен не женат. При этом, по разным данным, он воспитывает четверых или пятерых несовершеннолетних детей. Занимается пилотированием реактивных самолетов, боевым искусством Ша-Ки, дайвингом, кайтингом и горными лыжами. Известно, что Каменщик в 23 года создал с однокурсниками компанию «Ист Лайн», которая занималась экспедированием и авиационными перевозками грузов. Ее офис располагался у станции метро «Пражская» в съемной квартире Каменщика. К концу 1990-х компания стала крупнейшим грузовым авиаперевозчиком, она базировалась в аэропорту Домодедово, над которым Каменщик в 1998 году получил контроль.