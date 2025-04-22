Покончившие с собой челябинки оставили предсмертную записку

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Девушки оставили предсмертное послание
Девушки оставили предсмертное послание Фото:

Покончившие с собой молодые челябинки оставили предсмертную записку. Ее содержимое неизвестно.

«Девушки покончили с собой вместе. Перед этим они оставили записку, но ее содержимое не раскрывают», — рассказал источник.

По данным URA.RU, обе девушки не имели проблем. Характеризовались положительно. Семьи были благополучные.

Тела девушек нашли в одной из заброшек Ленинского района. К моменту обнаружения они уже не подавали признаков жизни. Следком устанавливает обстоятельства их смерти.

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Покончившие с собой молодые челябинки оставили предсмертную записку. Ее содержимое неизвестно. «Девушки покончили с собой вместе. Перед этим они оставили записку, но ее содержимое не раскрывают», — рассказал источник. По данным URA.RU, обе девушки не имели проблем. Характеризовались положительно. Семьи были благополучные. Тела девушек нашли в одной из заброшек Ленинского района. К моменту обнаружения они уже не подавали признаков жизни. Следком устанавливает обстоятельства их смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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