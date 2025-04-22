Покончившие с собой челябинки оставили предсмертную записку

Девушки оставили предсмертное послание
Покончившие с собой молодые челябинки оставили предсмертную записку. Ее содержимое неизвестно.
«Девушки покончили с собой вместе. Перед этим они оставили записку, но ее содержимое не раскрывают», — рассказал источник.
По данным URA.RU, обе девушки не имели проблем. Характеризовались положительно. Семьи были благополучные.
Тела девушек нашли в одной из заброшек Ленинского района. К моменту обнаружения они уже не подавали признаков жизни. Следком устанавливает обстоятельства их смерти.
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