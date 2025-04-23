Песков сказал, будет ли новый визит Уиткоффа в Москву

Песков: если Уиткофф приедет, мы проинформируем
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль не будет скрывать возможный приезд Уиткоффа в Москву
Кремль не будет скрывать возможный приезд Уиткоффа в Москву Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Информацию он озвучил в ходе проведения конференц-колла.

«Если это произойдет, мы проинформируем. Пока конкретно ничего сказать по этой теме не могу. Ситуация достаточно подвижная, все очень быстро меняется», — заявил представитель Кремля. Он также добавил, что информация будет предоставлена по факту, чтобы исключить какие-либо неправильные ожидания и понимание.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о возможном визите Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе, однако цель его приезда не раскрывалась. Известно, что Уиткофф уже посещал Россию и встречался с российскими представителями, а СМИ предполагали, что одной из тем переговоров может стать обсуждение соглашения по Украине.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Информацию он озвучил в ходе проведения конференц-колла. «Если это произойдет, мы проинформируем. Пока конкретно ничего сказать по этой теме не могу. Ситуация достаточно подвижная, все очень быстро меняется», — заявил представитель Кремля. Он также добавил, что информация будет предоставлена по факту, чтобы исключить какие-либо неправильные ожидания и понимание. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о возможном визите Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе, однако цель его приезда не раскрывалась. Известно, что Уиткофф уже посещал Россию и встречался с российскими представителями, а СМИ предполагали, что одной из тем переговоров может стать обсуждение соглашения по Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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