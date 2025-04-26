«Со слезами радости»: Захарова отреагировала на освобождение Курской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость о полном освобождении Курской области от ВСУ. Она отметила, что каждый день молилась за жителей региона.
«Со слезами радости на глазах вся наша семья встретила новость об освобождении Курской области!» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что постоянно следила за новостями из региона и молилась за жителей. «Пасхальная радость возрождения мира на Курщине», — сказала Захарова.
О полном освобождении Курской области от ВСУ начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил 26 апреля президенту России Владимиру Путину. По словам Герасимова, последний населенный пункт на курской земле, где еще присутствовали части ВСУ, — Горналь, — полностью зачищен от противника.
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