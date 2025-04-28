Mash: Киркоров не может получить в наследство квартиру отца из-за его долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд на отца Филиппа Киркорова после его смерти. Из-за неурегулированного налогового долга возникли сложности с оформлением наследства — трехкомнатной квартиры на Курской. Об этом сообщает «Mash».
«31 марта ИФНС России №9 по Москве подала в суд на покойного Бедроса Филипповича. Он остался должен государству 31 тысячу рублей по налогам. Суд отказал в принятии заявления», — пишет telegram-канал «Mash». Суд отказал в принятии заявления, поскольку ответчик уже скончался.
По закону, до полного погашения долгов умершего наследники не могут вступить в права собственности на имущество. В данном случае речь идет о трехкомнатной квартире на Курской площадью 70 квадратных метров, стоимость которой оценивается в 80–100 миллионов рублей. Эта квартира имеет особое значение для семьи Киркоровых. Именно сюда после свадьбы в 1994 году переехали Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Когда-то треть недвижимости принадлежала Примадонне, но после развода квартира осталась в долевой собственности отца и сына Киркоровых.
Сейчас Филипп Киркоров претендует на получение квартиры в наследство. Он может получить имущество только спустя полгода после смерти наследодателя. Этот срок необходим для выявления всех возможных претендентов на наследство. Кроме того, обязательным условием является погашение всех долгов умершего, включая налоговые обязательства.
Бедрос Филиппович Киркоров скончался 18 марта 2024 года на 93-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные длительной пневмонией. Сообщается, что сердце Киркорова-старшего не выдержало последствий болезни.
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