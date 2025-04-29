Челябинскую область покинет ненастный циклон

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В регионе останется морозный тыл циклона, однако осадки прекратятся
В регионе останется морозный тыл циклона, однако осадки прекратятся Фото:

Из Челябинской области уходит циклон, унося за собой мокрый снег, однако в его тыловой части сохранится морозная погода. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Ненастный циклон отступает, но в его тылу ночная температура воздуха по прежнему будет опускаться до отрицательных значений. Кроме того, сохранится неблагоприятный порывистый ветер скоростью до 19 метров в секунду», — уточнили метеорологи.

В целом в регионе на 30 апреля синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, ночью 4-9 метров в секунду, днём 9-14 метров в секунду. Ночные заморозки до пяти градусов ниже нуля, днем 10-15 градусов тепла. В Челябинске ночью от нуля до двух градусов мороза, днем 12-14 тепла.

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Из Челябинской области уходит циклон, унося за собой мокрый снег, однако в его тыловой части сохранится морозная погода. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Ненастный циклон отступает, но в его тылу ночная температура воздуха по прежнему будет опускаться до отрицательных значений. Кроме того, сохранится неблагоприятный порывистый ветер скоростью до 19 метров в секунду», — уточнили метеорологи. В целом в регионе на 30 апреля синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, ночью 4-9 метров в секунду, днём 9-14 метров в секунду. Ночные заморозки до пяти градусов ниже нуля, днем 10-15 градусов тепла. В Челябинске ночью от нуля до двух градусов мороза, днем 12-14 тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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